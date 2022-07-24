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24 Tem 2022 - 12:49

Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitebilir! Acun Ilıcalı, Şefleri Karşısına Alıp… Öyle Bir Yerden Tepki Yeniyor Ki, Dile Bile Gelmiyor!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in final tehlikesi milyonları şok içerisinde bıraktı! Başladığı gibi biteceği yönünde yorumlar alan Masterchef yarışması için Acun Ilıcalı’nın şeflere resti çektiği gündeme bomba gibi düştü! Öyle bir yerden tepki yiyor ki, Masterchef gibi bir yarışmada bunu dile getirmek bile imkansız! Peki, neler oluyor?