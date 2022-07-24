Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitebilir! Acun Ilıcalı, Şefleri Karşısına Alıp… Öyle Bir Yerden Tepki Yeniyor Ki, Dile Bile Gelmiyor!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in final tehlikesi milyonları şok içerisinde bıraktı! Başladığı gibi biteceği yönünde yorumlar alan Masterchef yarışması için Acun Ilıcalı’nın şeflere resti çektiği gündeme bomba gibi düştü! Öyle bir yerden tepki yiyor ki, Masterchef gibi bir yarışmada bunu dile getirmek bile imkansız! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelemeye başlayan Masterchef yarışmasında ilk turlar bitmişti. İkinci tur içinse 3 farklı yarışmacı, şeflerin kendilerine verdikleri yemeği en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyordu. Rakiplerinden daha iyi tabak yapan kişilerse 3. turda daha büyük bir mücadeleye giriyorlardı. Yarışmanın yayınlanan bölümünde ekranlara gelen tek bir hata seyirciyi çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.