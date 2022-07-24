Hande Erçel’in Kardeşi Tupturuncu Mayosuyla Büyüledi! Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Abla – Kardeş Mükemmelsiniz!” Yorumlar Gırla…

Abla kardeş birbirlerine çok benzeyen Hande Erçel ve Gamze Erçel, her paylaşımıyla olay yaratıyor. Kardeşi Hande Erçel’den daha aktif bir biçimde sosyal medyayı kullanan Gamze Erçel, kısa bir süre önce siyah bir elbise giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kızı Aylin Mavi’nin doğumundan sonra yediğine içtiğine, sporuna çok dikkat eden Gamze Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Gamze Erçel’den gelen o pozlar…

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