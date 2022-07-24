Hande Erçel’in Kardeşi Tupturuncu Mayosuyla Büyüledi! Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Abla – Kardeş Mükemmelsiniz!” Yorumlar Gırla…
Güzeller güzeli Hande Erçel’in biricik ablası Gamze Erçel, tupturuncu mayosuyla resmen büyüledi! Göğüs dekolteli bir mayo giyen güzel isim, bir bakanı bir daha baktırdı! Hayranlarından yorumları gırla alan sosyal medya fenomeni Gamze Erçel’e sevenleri ise “Abla – kardeş mükemmelsiniz” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Abla kardeş birbirlerine çok benzeyen Hande Erçel ve Gamze Erçel, her paylaşımıyla olay yaratıyor. Kardeşi Hande Erçel’den daha aktif bir biçimde sosyal medyayı kullanan Gamze Erçel, kısa bir süre önce siyah bir elbise giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kızı Aylin Mavi’nin doğumundan sonra yediğine içtiğine, sporuna çok dikkat eden Gamze Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Gamze Erçel’den gelen o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.