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02 Ağu 2022 - 12:56

Hadise Yine Yaptı Yapacağını! 3 Milyon Liralık Yüzükte Bile Bu Kadarı Yapılmamıştı; Devrim Yarattı, Restleri Çekti! Hayranlarını Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yine yaptı yapacağını! 3 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, yapmış olduğu hamleyle adeta devrim yarattı. Aşkıyla milyonlara resti çeken Hadise, hayranlarının ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte Hadise’den gelen o şok edici hamle!