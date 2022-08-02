Hadise Yine Yaptı Yapacağını! 3 Milyon Liralık Yüzükte Bile Bu Kadarı Yapılmamıştı; Devrim Yarattı, Restleri Çekti! Hayranlarını Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yine yaptı yapacağını! 3 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, yapmış olduğu hamleyle adeta devrim yarattı. Aşkıyla milyonlara resti çeken Hadise, hayranlarının ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte Hadise’den gelen o şok edici hamle!
Oyuncu Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler’le bir aşk yoluna baş koymuştu. Kaan Yıldırım’da çok yorulduğunu ama Mehmet Dinçerler’in kendisine çok iyi geldiğini yakın arkadaşlarına anlattığı dile getirilen Hadise, Nisan ayında dünya evine girerek; aşkını göstermişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğününden tek bir karenin bile sızmaması, sosyal medyayı sallamıştı. Peki, güzel oyuncu Hadise nasıl bir hamlede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.