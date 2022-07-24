Hadise’den Bomba Mehmet Dinçerler Hamlesi! Bir Kez Daha Aşkını Kanıtladı; Bekarlığın Son Kalesiydi Ama… “Olmaz” Denileni Oldurdu! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den bomba bir Mehmet Dinçerler hamlesi geldi! Aşkını bir kez daha kanıtlayan Hadise, “Bekarlığın son kalesi” olarak anılmaktan resmen kurtuldu! “Olmaz” denileni olduran Hadise, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Oyuncu Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler’le bir aşk yoluna baş koymuştu. Kaan Yıldırım’da çok yorulduğunu ama Mehmet Dinçerler’in kendisine çok iyi geldiğini yakın arkadaşlarına anlattığı dile getirilen Hadise, Nisan ayında dünya evine girerek; aşkını göstermişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğününden tek bir karenin bile sızmaması, sosyal medyayı sallamıştı. Peki, güzel oyuncu Hadise nasıl bir hamlede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.