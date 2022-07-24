- 24 Tem 2022 - 18:46

Hadise’den Bomba Mehmet Dinçerler Hamlesi! Bir Kez Daha Aşkını Kanıtladı; Bekarlığın Son Kalesiydi Ama… “Olmaz” Denileni Oldurdu! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den bomba bir Mehmet Dinçerler hamlesi geldi! Aşkını bir kez daha kanıtlayan Hadise, “Bekarlığın son kalesi” olarak anılmaktan resmen kurtuldu! “Olmaz” denileni olduran Hadise, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Oyuncu Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler’le bir aşk yoluna baş koymuştu. Kaan Yıldırım’da çok yorulduğunu ama Mehmet Dinçerler’in kendisine çok iyi geldiğini yakın arkadaşlarına anlattığı dile getirilen Hadise, Nisan ayında dünya evine girerek; aşkını göstermişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğününden tek bir karenin bile sızmaması, sosyal medyayı sallamıştı. Peki, güzel oyuncu Hadise nasıl bir hamlede bulundu?

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24 Tem 2022 - 18:46 Ankara- Yaşam

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