Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Tem 2022 - 18:47

Masterchef Yarışmasından İlk Diskalifiye Geldi! Daha İkinci Turda Yaptığı Hatanın Bedelini Çok Ağır Ödeyecek! Acun Medya Son Dakika Fark Etti…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba diskalifiye geldi! Daha yarışmasının yeni başladığı şu günlerde yarışmacının yaptığı hata her şeyi bitirdi! İkinci turda yapılan tek bir hatanın bedelini bir yıl boyunca ödeyecek olan yarışmacı; herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Medya’nın son anda fark ettiği durum; sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…