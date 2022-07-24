Masterchef Yarışmasından İlk Diskalifiye Geldi! Daha İkinci Turda Yaptığı Hatanın Bedelini Çok Ağır Ödeyecek! Acun Medya Son Dakika Fark Etti…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba diskalifiye geldi! Daha yarışmasının yeni başladığı şu günlerde yarışmacının yaptığı hata her şeyi bitirdi! İkinci turda yapılan tek bir hatanın bedelini bir yıl boyunca ödeyecek olan yarışmacı; herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Medya’nın son anda fark ettiği durum; sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların ekranlara geldiği Masterchef yarışmasında; yarışmacılar şeflere kendilerini kanıtlamak için büyük bir çabaya giriyordu. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen bölümde; incir dolması yapılmıştı. Bekir isimli yarışmacı ise çift tadım yaptığı için şeflere istediği tabağı sunmamıştı. Bekir yine de son dakikalara elinden geleni yapmıştı. O sıralarda şeflerin gözlerinden kaçan bir diskalifiye kararı verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.