Survivor Evrim’den Mert Öcal’a Skandal Sözler! “Benim Karakterim Sakat Değil!” Ortalık İnim İnim İnledi! Öyle Sözler Söyledi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında adını bir kez daha adını duyuran Evrim Keklik, 21. haftada sevenlerine veda etmişti. Kafasına koyduğu her ismi eleyerek; seyircileri şok içerisinde bırakan Evrim Keklik, Survivor yarışmasından sonra yayınlamış olduğu videoda “Zaten bir dokunulmazlık kaybediyoruz onda da gönüllüler takımı ben temsil ediyorum, benim sayemde birçok kişi gitmedi” sözleriyle ilk göndermesini yaptı ve Mert Öcal için öyle şeyler dedi ki…

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