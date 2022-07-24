Survivor Evrim’den Mert Öcal’a Skandal Sözler! “Benim Karakterim Sakat Değil!” Ortalık İnim İnim İnledi! Öyle Sözler Söyledi Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, yarışmadan sonra bomba açıklamalara yer verdi! Mert Öcal hakkında şok sözlere yer veren Evrim Keklik, “Benim karakterim sakat değil” deyince; ipler inceldiği yerden koptu! Ortalık resmen inim inim inledi; öyle şeyler dedi ki, Evrim Keklik ve Mert Öcal arasındaki her şey bitecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında adını bir kez daha adını duyuran Evrim Keklik, 21. haftada sevenlerine veda etmişti. Kafasına koyduğu her ismi eleyerek; seyircileri şok içerisinde bırakan Evrim Keklik, Survivor yarışmasından sonra yayınlamış olduğu videoda “Zaten bir dokunulmazlık kaybediyoruz onda da gönüllüler takımı ben temsil ediyorum, benim sayemde birçok kişi gitmedi” sözleriyle ilk göndermesini yaptı ve Mert Öcal için öyle şeyler dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.