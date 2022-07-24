- 24 Tem 2022 - 18:48

Ebru Gündeş’ten Kahreden Haber! O İsimler Devreye Girmese Kimse Bilemeyecek… Acı Haber Verildi; Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer…

Gündemden düşmeyen isimler arasında yerini alan Ebru Gündeş’e kahreden haber geldi. Başarılı şarkıcının annesinin vefat ettiği ortaya çıkınca sevenleri gözyaşları içerisinde kaldı! Acı haberi ise bina yöneticileri verince; sosyal medya sallandı. Yürekleri sızım sızım sızlatan Ebru Gündeş cephesinden gelen ölüm haberi, sevenlerini derinden üzdü. Peki, başarılı sanatçı Ebru Gündeş’in annesi neden vefat etti?

Pop dünyasının sevilen isimlerinden olan Ebru Gündeş’in her hamlesi ayrı bir olay oluyordu. Birkaç gün önce sessiz sedasız yurtdışında evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş ve sevgilisi olduğu söylenen Rassan Khoshnaw, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Reza Zarrab’tan sonra Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu konuşulan Ebru Gündeş, annesinden gelen acı haberle sarsıldı. Hayatındaki en büyük destekçisi olan Müjgan Bilgin’in ölümü yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Tem 2022 - 18:48 Ankara- Yaşam

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