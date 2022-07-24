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24 Tem 2022 - 18:48

Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ı Artık Tanımak İmkansız! Kazancını Açıkladıktan Sonra Kazandığı İlk Parayla… “Ne Yaptın Ya Kendine!”

Yapmış olduğu yemek videolarıyla ünün ün katan Taha Duymaz, milyonların hem eleştirisi hem de beğenisini almıştı. Dış görünüşünden büyük bir değişim yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ı artık tanımak imkansız! Aylık 25 bin lira kazandığına dair açıklamalarda bulunan Taha Duymaz, kazandığı ilk parayla öyle bir şey yaptı ki... İşte milyonlara “Ne yaptın ya sen” dedirten bomba değişim!