Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ı Artık Tanımak İmkansız! Kazancını Açıkladıktan Sonra Kazandığı İlk Parayla… “Ne Yaptın Ya Kendine!”
Yapmış olduğu yemek videolarıyla ünün ün katan Taha Duymaz, milyonların hem eleştirisi hem de beğenisini almıştı. Dış görünüşünden büyük bir değişim yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ı artık tanımak imkansız! Aylık 25 bin lira kazandığına dair açıklamalarda bulunan Taha Duymaz, kazandığı ilk parayla öyle bir şey yaptı ki... İşte milyonlara “Ne yaptın ya sen” dedirten bomba değişim!
Henüz 18 yaşında olan Taha Duymaz, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu samimi yemek videolarıyla büyük bir kitleye sahip olmayı başarmıştı. Kısa bir süre önce burun estetiği olan Taha Duymaz, şimdi de öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.