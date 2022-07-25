Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
TV8 ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna da başladı. Bu sezon her zamankinden daha çok dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın izleyicilerinin hemen yakın markajına girdi. Sizde Mehmet Yalçınkaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna da başladı. Bu sezon her zamankinden daha çok dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın izleyicilerinin hemen yakın markajına girdi. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya’nın yaşı herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu. Peki, Masterchef jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın yaşı kaç? Mehmet Yalçınkaya kimdir, aslen nereli? Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Tem 2022 - 10:40 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.