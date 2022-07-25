- 25 Tem 2022 - 10:40 G: 25 Tem 2022 - 10:45

Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…

TV8 ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna da başladı. Bu sezon her zamankinden daha çok dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın izleyicilerinin hemen yakın markajına girdi. Sizde Mehmet Yalçınkaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna da başladı. Bu sezon her zamankinden daha çok dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın izleyicilerinin hemen yakın markajına girdi. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya’nın yaşı herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu. Peki, Masterchef jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın yaşı kaç? Mehmet Yalçınkaya kimdir, aslen nereli? Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…

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25 Tem 2022 - 10:40 - Magazin

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