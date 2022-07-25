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25 Tem 2022 - 10:47

Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama…

TV8 ekranlarının gözdesi MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri arasında da yer alan Danilo Zanna, bu sezona da damgasını vuran isimlerden biri oldu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte seyircinin tüm dikkatini üzerine çeken Danilo Zanna, yaşını duyanları ise, bir hayli şaşırttı! İşte Danilo Zanna ve yaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...