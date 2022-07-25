Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama…
TV8 ekranlarının gözdesi MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri arasında da yer alan Danilo Zanna, bu sezona da damgasını vuran isimlerden biri oldu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte seyircinin tüm dikkatini üzerine çeken Danilo Zanna, yaşını duyanları ise, bir hayli şaşırttı! İşte Danilo Zanna ve yaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının gözdesi MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri arasında da yer alan Danilo Zanna, bu sezona da damgasını vuran isimlerden biri oldu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte seyircinin tüm dikkatini üzerine çeken Danilo Zanna, yaşını duyanları ise, bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın yaşı kaç, kaç yaşında? Danilo Zanna kimdir, aslen nereli, kaç yıldır şeflik yapıyor? Danilo Zanna evli mi, çocuğu var mı, restoranının adı ne? İşte, detaylar…
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25 Tem 2022 - 10:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.