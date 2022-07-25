- 25 Tem 2022 - 10:58 G: 25 Tem 2022 - 11:02

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!”

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya dedi. Üç isim ile de bir hayli dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, seyircisini şeflerin yaş farkı ile de bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun yaşı kaç, kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya dedi. Üç isim ile de bir hayli dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, seyircisini şeflerin yaş farkı ile de bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun yaşı kaç, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu, kimdir, aslen nereli? Somer Sivrioğlu evli mi, çocuğu var mı, restoranının adı ne? İşte, detaylar…

25 Tem 2022 - 10:58 - Masterchef Türkiye 2022

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