Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!”
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya dedi. Üç isim ile de bir hayli dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, seyircisini şeflerin yaş farkı ile de bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun yaşı kaç, kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya dedi. Üç isim ile de bir hayli dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, seyircisini şeflerin yaş farkı ile de bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun yaşı kaç, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu, kimdir, aslen nereli? Somer Sivrioğlu evli mi, çocuğu var mı, restoranının adı ne? İşte, detaylar…
25 Tem 2022 - 10:58 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.