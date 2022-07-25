Acun Ilıcalı Kaç Kere Evlendi! Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu! Ayça Çağla Altunkaya Gerçeği...
İş yaşamında sergilediği başarılı kariyeri ile televizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla da sıkça konuşulur hale geldi. Acun Ilıcalı’nın evliliklerine yakından bakanlar ise, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı. İşte Acun Ilıcalı ve evlilikleri ile ilgili detaylar...
İş yaşamında sergilediği başarılı kariyeri ile televizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla da sıkça konuşulur hale geldi. Acun Ilıcalı’nın evliliklerine yakından bakanlar ise, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı. Peki, Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun Ilıcalı kimler ile evlendi? Acun Ilıcalı’nın kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte, detaylar…
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25 Tem 2022 - 23:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.