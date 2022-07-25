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25 Tem 2022 - 23:16

Acun Ilıcalı Kaç Kere Evlendi! Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu! Ayça Çağla Altunkaya Gerçeği...

İş yaşamında sergilediği başarılı kariyeri ile televizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla da sıkça konuşulur hale geldi. Acun Ilıcalı’nın evliliklerine yakından bakanlar ise, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı. İşte Acun Ilıcalı ve evlilikleri ile ilgili detaylar...