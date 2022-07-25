- 25 Tem 2022 - 11:10 G: 25 Tem 2022 - 11:16

Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak!

İş yaşamında sergilediği başarılı kariyeri ile televizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla da sıkça konuşulur hale geldi. Acun Ilıcalı’nın evliliklerine yakından bakanlar ise, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı. İşte Acun Ilıcalı ve evlilikleri ile ilgili detaylar...

İş yaşamında sergilediği başarılı kariyeri ile televizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, şimdilerde özel yaşamıyla da sıkça konuşulur hale geldi. Acun Ilıcalı’nın evliliklerine yakından bakanlar ise, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı. Peki, Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun Ilıcalı kimler ile evlendi? Acun Ilıcalı’nın kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte, detaylar…

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25 Tem 2022 - 11:10 - Magazin

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