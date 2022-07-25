- 25 Tem 2022 - 10:56 G: 25 Tem 2022 - 11:17

Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Buz Kesti! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın annesini görenler büyük şoku yaşadı! “Anasının kuzusu” notunu düşerek bir paylaşımda bulunan Danilo Zanna’ya yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! En az oğlu kadar şık olan Danilo Zanna’nın annesi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında jüri üyeliği yapmayan Danilo Zanna, Hazar Amani’nin koltuğuna oturmuştu. Hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın annesiyle yapmış olduğu paylaşım resmen izlenme rekorları kırdı! Benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna ve annesi Emilia Zanna, büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Tem 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki… mask
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki…
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu! mask
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!” mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Somer Şef Ne Diyeceğini Bilemedi; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Somer Şef Ne Diyeceğini Bilemedi; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Meğer…
Masterchef Mehmet Şef Hastanelik Oldu! Apar Topar Müdahalede Bulundular Ama… Son Durumu Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Hastanelik Oldu! Apar Topar Müdahalede Bulundular Ama… Son Durumu Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak! mask
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun! mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun!
En Yalın Haliyle '“O Yaz Bu Yaz”... mask
En Yalın Haliyle '“O Yaz Bu Yaz”...
Gülben Ergen Uşak'ta Keyifli Anlar Yaşattı... mask
Gülben Ergen Uşak'ta Keyifli Anlar Yaşattı...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yine Devrim Yarattı! “Altında Bir Şey Yok Sandık” Yırtık Pırtık Şortuyla Bacak Şov Yaptı! “Bitirdin Bizi Be!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yine Devrim Yarattı! “Altında Bir Şey Yok Sandık” Yırtık Pırtık Şortuyla Bacak Şov Yaptı! “Bitirdin Bizi Be!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Çiftine Büyük Şok! Hadise’nin Kayınbabasına Olay Suçlama… Mahkemelik Oldular… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Çiftine Büyük Şok! Hadise’nin Kayınbabasına Olay Suçlama… Mahkemelik Oldular…
Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ı Artık Tanımak İmkansız! Kazancını Açıkladıktan Sonra Kazandığı İlk Parayla… “Ne Yaptın Ya Kendine!” mask
Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ı Artık Tanımak İmkansız! Kazancını Açıkladıktan Sonra Kazandığı İlk Parayla… “Ne Yaptın Ya Kendine!”
Masterchef Yarışmasından İlk Diskalifiye Geldi! Daha İkinci Turda Yaptığı Hatanın Bedelini Çok Ağır Ödeyecek! Acun Medya Son Dakika Fark Etti… mask
Masterchef Yarışmasından İlk Diskalifiye Geldi! Daha İkinci Turda Yaptığı Hatanın Bedelini Çok Ağır Ödeyecek! Acun Medya Son Dakika Fark Etti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak! mask
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak!
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!”
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Yaşını Duyan Dondu Kaldı! Mehmet Yalçınkaya’dan Büyük Olduğu Düşünülüyordu Ama…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun! mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun!
25 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL