Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Buz Kesti! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında jüri üyeliği yapmayan Danilo Zanna, Hazar Amani’nin koltuğuna oturmuştu. Hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın annesiyle yapmış olduğu paylaşım resmen izlenme rekorları kırdı! Benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna ve annesi Emilia Zanna, büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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