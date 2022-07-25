- 25 Tem 2022 - 23:17

Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Şok Oldu! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın annesini görenler büyük şoku yaşadı! “Anasının kuzusu” notunu düşerek bir paylaşımda bulunan Danilo Zanna’ya yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! En az oğlu kadar şık olan Danilo Zanna’nın annesi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında jüri üyeliği yapmayan Danilo Zanna, Hazar Amani’nin koltuğuna oturmuştu. Hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın annesiyle yapmış olduğu paylaşım resmen izlenme rekorları kırdı! Benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna ve annesi Emilia Zanna, büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Tem 2022 - 23:17 Ankara- Yaşam

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