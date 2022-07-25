Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki! İşte Güncel Alkol Fiyatları...

Son dönemlerde arka arkaya zam alması ile vatandaşın gündeminde olan alkol ve alkollü içecekler, şimdilerde cep yakan fiyatlar ile satılmaya başlandı. Alkole son zam ise, bu ay geldi ve bu zamdan Migros marketleri de etkilendi! Peki, Migros alkol fiyatları ne kadar? Migros rakı, votka, viski, bira fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakı, votka, viski, bira fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

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