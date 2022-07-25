Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki! İşte Güncel Alkol Fiyatları...
Son dönemlerde arka arkaya zam alması ile vatandaşın gündeminde olan alkol ve alkollü içecekler, şimdilerde cep yakan fiyatlar ile satılmaya başlandı. Alkole son zam ise, bu ay geldi ve bu zamdan Migros marketleri de etkilendi! İşte Alkol zammı ile ilgili son detaylar...
Son dönemlerde arka arkaya zam alması ile vatandaşın gündeminde olan alkol ve alkollü içecekler, şimdilerde cep yakan fiyatlar ile satılmaya başlandı. Alkole son zam ise, bu ay geldi ve bu zamdan Migros marketleri de etkilendi! Peki, Migros alkol fiyatları ne kadar? Migros rakı, votka, viski, bira fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakı, votka, viski, bira fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...
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25 Tem 2022 - 23:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.