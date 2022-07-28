- 28 Tem 2022 - 16:07

İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği yardımlara devam ediyor. Bakanlık maddi desteğe ihtiyaç duyan kadınları da unutmayarak aylık 500 TL yardımda bulunuyor. Peki, aylık destek ücretinden kimler yararlanabilecek? Yardım almanın koşulları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekonomik olarak zor durumda olan kadınlar için yardımlarını devam ettiriyor. Doğum, ölüm, askerlik ve gıda gibi vatandaşların yaşadığı birçok durumda maddi olarak desteğini gösteren Bakanlık, kişilerin sosyal yaşantılarında eksiklik hissetmemeleri için yardımlarını devam ettirmekte. Kadınları da unutmayan Bakanlık, eşi vefat etmiş olan ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara aylık 500 TL para yardımında bulunuyor. Salgın hastalıklar nedeni ile ölüm sayılarının hızla yükseldiği bu günlerde vatandaşların yaşadığı zor durumlara sosyal devlet ve kurum anlayışı ile yardımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardımından yararlanabilmek için ise gerekenler şu şekilde.

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28 Tem 2022 - 16:07 - Gündem

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