- 25 Tem 2022 - 11:44 G: 25 Tem 2022 - 11:48

Başını Yerden Kaldırmayan Burçlar Hangileridir? İşte Utangaçlıkta Dünya Markası Olan Burçlar…

İnsanın toplumsal ilişkilerde sergilediği davranışların pek çoğu karakteristik özellikleri üzerine gelişiyor. Söz konusu karakter olduğunda ise, devreye hemen insanların tipik davranış özelliklerinde son derece etkili olduğu çalışmalarca saptanmış olan burçlar devreye giriyor. Sizde başını yerden kaldıramayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

İnsanın toplumsal ilişkilerde sergilediği davranışların pek çoğu karakteristik özellikleri üzerine gelişiyor. Söz konusu karakter olduğunda ise, devreye hemen insanların tipik davranış özelliklerinde son derece etkili olduğu çalışmalarca saptanmış olan burçlar devreye giriyor. Bu listede yer alan burçların ortak özelliği ise, utangaç olmaları oluyor! Peki, başını yerden kaldırmayan burçlar hangileridir? İşte utangaçlıkta dünya markası olan burçlar…

25 Tem 2022 - 11:44 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Asla Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar… mask
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Asla Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar…
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir… mask
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir…
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Olacakları Önceden Kalbinde Hisseden O Burçlar… mask
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Olacakları Önceden Kalbinde Hisseden O Burçlar…
Kendine Güveni Olmayan Kadın Burçlar Belli Oldu? İşte Tatilde Bile Eşinin Sırtına “Evli” Yazan O Burçlar… mask
Kendine Güveni Olmayan Kadın Burçlar Belli Oldu? İşte Tatilde Bile Eşinin Sırtına “Evli” Yazan O Burçlar…
Güzelliği Beş Para Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gerçek Seveni Bulamayınca Harcanan O Burçlar… mask
Güzelliği Beş Para Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gerçek Seveni Bulamayınca Harcanan O Burçlar…
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar… mask
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar…
Eğlenecek Değil, Evlenilecek Burçlar Belli Oldu! İşte Bir Ömür Boyu Mutluluk Yaşatacak O Burçlar… mask
Eğlenecek Değil, Evlenilecek Burçlar Belli Oldu! İşte Bir Ömür Boyu Mutluluk Yaşatacak O Burçlar…
En Paralı Burçlar Hangisidir? İşte Paraya Para Demeyen En Zengin O Burçlar… mask
En Paralı Burçlar Hangisidir? İşte Paraya Para Demeyen En Zengin O Burçlar…
Eşine En Sadık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Eşini Çok Seven ve Asla Aldatmayan O Burçlar... mask
Eşine En Sadık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Eşini Çok Seven ve Asla Aldatmayan O Burçlar...
En Çok Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Biri Gider Diğeri Gelir Diyen O Burçlar… mask
En Çok Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Biri Gider Diğeri Gelir Diyen O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bim Market Yine Yaptı Yapacağını! Tereyağı, Peynir, Kaşar Peyniri… Resmen Etiket Yarısına Satılıyor! Yetişen Alacak! mask
Bim Market Yine Yaptı Yapacağını! Tereyağı, Peynir, Kaşar Peyniri… Resmen Etiket Yarısına Satılıyor! Yetişen Alacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu! İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek? mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu! İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?
Migros Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki… mask
Migros Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki…
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak! mask
Acun Ilıcalı’nın Evliliklerini Duyan Şok Oldu! Herkes 2 Evlilik Yaptı Diye Biliyordu Ama… Ayça Çağla Altunkaya Şok Olacak!
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu Ama… “Yok Artık!”
Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Buz Kesti! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Buz Kesti! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL