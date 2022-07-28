- 28 Tem 2022 - 16:08

En Utangaç Burçlar Hangileridir? İşte Sosyalleşemeyen, İletişim kurmayan O Burçlar…

İnsanın toplumsal ilişkilerde sergilediği davranışların pek çoğu karakteristik özellikleri üzerine gelişiyor. Söz konusu karakter olduğunda ise, devreye hemen insanların tipik davranış özelliklerinde son derece etkili olduğu çalışmalarca saptanmış olan burçlar devreye giriyor. Sizde başını yerden kaldıramayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

İnsanın toplumsal ilişkilerde sergilediği davranışların pek çoğu karakteristik özellikleri üzerine gelişiyor. Söz konusu karakter olduğunda ise, devreye hemen insanların tipik davranış özelliklerinde son derece etkili olduğu çalışmalarca saptanmış olan burçlar devreye giriyor. Bu listede yer alan burçların ortak özelliği ise, utangaç olmaları oluyor! Peki, başını yerden kaldırmayan burçlar hangileridir? İşte utangaçlıkta dünya markası olan burçlar…

28 Tem 2022 - 16:08 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar… mask
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar…
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gizliden Gizliye ve Sinsice Dolap Çeviren O Burçlar… mask
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gizliden Gizliye ve Sinsice Dolap Çeviren O Burçlar…
En Öfkeli Burçlar Belli Oldu! Psikologlar Bile Randevu Vermiyorlar… İşte Çevresini Kırıp Döken O Burçlar! mask
En Öfkeli Burçlar Belli Oldu! Psikologlar Bile Randevu Vermiyorlar… İşte Çevresini Kırıp Döken O Burçlar!
Aşk Yaşamaktan Korkan Burçlar Belli Oldu? İşte Aşık Olmakta En Zorlanan O Burçlar… Uzak Durun Bu Burçlar Sorunlu! mask
Aşk Yaşamaktan Korkan Burçlar Belli Oldu? İşte Aşık Olmakta En Zorlanan O Burçlar… Uzak Durun Bu Burçlar Sorunlu!
İşi Gücü Fesatlık ve Entrika Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yasak Elma Senaristlerini Aratmayacak O Burçlar… mask
İşi Gücü Fesatlık ve Entrika Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yasak Elma Senaristlerini Aratmayacak O Burçlar…
Hep Çocuk Kalan Burçlar Hangisidir? İşte İçindeki Çocuğu Asla Büyütmeyen Burçlar… mask
Hep Çocuk Kalan Burçlar Hangisidir? İşte İçindeki Çocuğu Asla Büyütmeyen Burçlar…
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir… mask
En Kısmetli Burçlar Belli Oldu! İşte O Burçlar Bir Dükkana Girince Müşteriler Ardı Sıra Dizilir…
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Olacakları Önceden Kalbinde Hisseden O Burçlar… mask
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Olacakları Önceden Kalbinde Hisseden O Burçlar…
Kendine Güveni Olmayan Kadın Burçlar Belli Oldu? İşte Tatilde Bile Eşinin Sırtına “Evli” Yazan O Burçlar… mask
Kendine Güveni Olmayan Kadın Burçlar Belli Oldu? İşte Tatilde Bile Eşinin Sırtına “Evli” Yazan O Burçlar…
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar… mask
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT İçin Son Dakika Kararı! Seçenek Sayısı Üçe Düşürüldü; Olanlar Oldu! Milyonlarca Emeklinin Eli Kulağındaydı… mask
EYT İçin Son Dakika Kararı! Seçenek Sayısı Üçe Düşürüldü; Olanlar Oldu! Milyonlarca Emeklinin Eli Kulağındaydı…
Dolar Mı? Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Doğru? En çok Hangisi Kazandırıyor? İşte Güncel Dolar ve Euro Kurları İle Birlikte Yatırım Tavsiyeleri 2022! mask
Dolar Mı? Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Doğru? En çok Hangisi Kazandırıyor? İşte Güncel Dolar ve Euro Kurları İle Birlikte Yatırım Tavsiyeleri 2022!
En Utangaç Burçlar Hangileridir? İşte Sosyalleşemeyen, İletişim kurmayan O Burçlar… mask
En Utangaç Burçlar Hangileridir? İşte Sosyalleşemeyen, İletişim kurmayan O Burçlar…
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar… mask
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar…
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Kim Çıktı! Yeşilçam Da Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!” mask
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Kim Çıktı! Yeşilçam Da Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!”
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL