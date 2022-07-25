Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Gönül Çelen Burçlar…
Aşk yaşamı söz konusu olduğunda her insanın sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar aşk yaşamında son derece cüretkarken; bazı insanlar aşk yaşamının tamamında utangaç tavırlar sergiliyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar dışarıdan göründüğü gibi aşk yaşamına sahip olmuyor. Sizde yere bakan yürek yakan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Aşk yaşamı söz konusu olduğunda her insanın sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar aşk yaşamında son derece cüretkarken; bazı insanlar aşk yaşamının tamamında utangaç tavırlar sergiliyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar dışarıdan göründüğü gibi aşk yaşamına sahip olmuyor. Yere bakıp yürek yakan bu insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor! Peki, yere bakan yürek yakan burçlar hangileridir? İşte sessiz sedasız gönül çelen burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Tem 2022 - 11:49 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.