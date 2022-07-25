Aşk yaşamı söz konusu olduğunda her insanın sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar aşk yaşamında son derece cüretkarken; bazı insanlar aşk yaşamının tamamında utangaç tavırlar sergiliyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar dışarıdan göründüğü gibi aşk yaşamına sahip olmuyor. Yere bakıp yürek yakan bu insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor! Peki, yere bakan yürek yakan burçlar hangileridir? İşte sessiz sedasız gönül çelen burçlar…

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