Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Erkek Arkadaşının Kucağında… “Babana Gizle Bari Hikayeni!” Bikinisiyle Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil’in erkek arkadaşının kucağında öyle bir paylaşım yaptı görenler şok içerisinde kaldı! Hayranlarından “Babana gizle bari hikayeni” yorumlarını alan Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla şoktan şoka soktu! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Başarılı oyuncu Yasmin Erbil’in hayat verdiği Cana karakteri çok sevilmişti ama dizideki ömrü çok kısa sürmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Yasmin Erbil’in kızı, sevgilisinin kucağında bikinili paylaşımıyla nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.