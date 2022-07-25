Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Erkek Arkadaşının Kucağında… “Babana Gizle Bari Hikayeni!” Bikinisiyle Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?

En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Başarılı oyuncu Yasmin Erbil’in hayat verdiği Cana karakteri çok sevilmişti ama dizideki ömrü çok kısa sürmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Yasmin Erbil’in kızı, sevgilisinin kucağında bikinili paylaşımıyla nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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