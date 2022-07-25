- 25 Tem 2022 - 11:29 G: 25 Tem 2022 - 12:03

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Erkek Arkadaşının Kucağında… “Babana Gizle Bari Hikayeni!” Bikinisiyle Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil’in erkek arkadaşının kucağında öyle bir paylaşım yaptı görenler şok içerisinde kaldı! Hayranlarından “Babana gizle bari hikayeni” yorumlarını alan Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla şoktan şoka soktu! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?

En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Başarılı oyuncu Yasmin Erbil’in hayat verdiği Cana karakteri çok sevilmişti ama dizideki ömrü çok kısa sürmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Yasmin Erbil’in kızı, sevgilisinin kucağında bikinili paylaşımıyla nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Tem 2022 - 11:29 Ankara- Yaşam

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