- 25 Tem 2022 - 12:40 G: 25 Tem 2022 - 12:46

Dikkat Uzmanlar Uyarıyor! Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Sıcaklar Nedeni İle Bu Şikâyetler Oluşursa Hemen Doktorunuza Başvurun! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri İse Şu Şekilde…

Sıcak havalar ülke genelinde tamamen kendini hissettirmeye başlarken uzmanlar oluşabilecek sorunlar için uyarılara başladı. Rüzgârlar sayesinde sıcaklar fazla hissedilmese de kavurucu sıcaklar Avrupa ile birlikte ülkemizi de etkisine alacak. İşte uzmanların uyarı ve tavsiyeleri…

Bu yıl ülkemizde sıcaklar etkisini henüz geçtiğimiz yıllara nazaran gösteremedi. Bu yıl geçirilen sert kışın ardından bahar aylarında ise kuvvetli yağışlar nedeni ile mal ve can kaybı sayısı oldukça artmıştı. Yaşanan seller birçok ilde vatandaşları zor duruma sokarken rüzgârlar da hayli zor anlar yaşattı. Ancak bir süre sonra yağışlar sona erse de de rüzgârların etkisini göstermeye devam etti. Geçtiğimiz yıllara göre daha serin havaların hissedildiği bu yaz döneminde rüzgârların etkisiyle bu durum yaşanırken kavurucu sıcakların hissedileceği haberi geldi. Avrupa’dan hissedilmeye başlayan sıcaklık ile birlikte birçok kentte de kırmızı alarm verildi. Hal böyle iken de ülkemizde beklenen sıcaklıklar ile ilgili uzmanlar uyarı ve önlem tavsiyelerinde bulundu. İşte detaylar.

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25 Tem 2022 - 12:40 - Yaşam

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Dikkat Uzmanlar Uyarıyor! Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Sıcaklar Nedeni İle Bu Şikâyetler Oluşursa Hemen Doktorunuza Başvurun! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri İse Şu Şekilde… mask
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