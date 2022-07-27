Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri
Sıcak havalar ülke genelinde tamamen kendini hissettirmeye başlarken uzmanlar oluşabilecek sorunlar için uyarılara başladı. Rüzgârlar sayesinde sıcaklar fazla hissedilmese de kavurucu sıcaklar Avrupa ile birlikte ülkemizi de etkisine alacak. İşte uzmanların uyarı ve tavsiyeleri…
Bu yıl ülkemizde sıcaklar etkisini henüz geçtiğimiz yıllara nazaran gösteremedi. Bu yıl geçirilen sert kışın ardından bahar aylarında ise kuvvetli yağışlar nedeni ile mal ve can kaybı sayısı oldukça artmıştı. Yaşanan seller birçok ilde vatandaşları zor duruma sokarken rüzgârlar da hayli zor anlar yaşattı. Ancak bir süre sonra yağışlar sona erse de de rüzgârların etkisini göstermeye devam etti. Geçtiğimiz yıllara göre daha serin havaların hissedildiği bu yaz döneminde rüzgârların etkisiyle bu durum yaşanırken kavurucu sıcakların hissedileceği haberi geldi. Avrupa’dan hissedilmeye başlayan sıcaklık ile birlikte birçok kentte de kırmızı alarm verildi. Hal böyle iken de ülkemizde beklenen sıcaklıklar ile ilgili uzmanlar uyarı ve önlem tavsiyelerinde bulundu. İşte detaylar.
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27 Tem 2022 - 11:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.