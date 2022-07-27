Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri

Bu yıl ülkemizde sıcaklar etkisini henüz geçtiğimiz yıllara nazaran gösteremedi. Bu yıl geçirilen sert kışın ardından bahar aylarında ise kuvvetli yağışlar nedeni ile mal ve can kaybı sayısı oldukça artmıştı. Yaşanan seller birçok ilde vatandaşları zor duruma sokarken rüzgârlar da hayli zor anlar yaşattı. Ancak bir süre sonra yağışlar sona erse de de rüzgârların etkisini göstermeye devam etti. Geçtiğimiz yıllara göre daha serin havaların hissedildiği bu yaz döneminde rüzgârların etkisiyle bu durum yaşanırken kavurucu sıcakların hissedileceği haberi geldi. Avrupa’dan hissedilmeye başlayan sıcaklık ile birlikte birçok kentte de kırmızı alarm verildi. Hal böyle iken de ülkemizde beklenen sıcaklıklar ile ilgili uzmanlar uyarı ve önlem tavsiyelerinde bulundu. İşte detaylar.

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