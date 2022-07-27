- 27 Tem 2022 - 11:18

Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri

Sıcak havalar ülke genelinde tamamen kendini hissettirmeye başlarken uzmanlar oluşabilecek sorunlar için uyarılara başladı. Rüzgârlar sayesinde sıcaklar fazla hissedilmese de kavurucu sıcaklar Avrupa ile birlikte ülkemizi de etkisine alacak. İşte uzmanların uyarı ve tavsiyeleri…

Bu yıl ülkemizde sıcaklar etkisini henüz geçtiğimiz yıllara nazaran gösteremedi. Bu yıl geçirilen sert kışın ardından bahar aylarında ise kuvvetli yağışlar nedeni ile mal ve can kaybı sayısı oldukça artmıştı. Yaşanan seller birçok ilde vatandaşları zor duruma sokarken rüzgârlar da hayli zor anlar yaşattı. Ancak bir süre sonra yağışlar sona erse de de rüzgârların etkisini göstermeye devam etti. Geçtiğimiz yıllara göre daha serin havaların hissedildiği bu yaz döneminde rüzgârların etkisiyle bu durum yaşanırken kavurucu sıcakların hissedileceği haberi geldi. Avrupa’dan hissedilmeye başlayan sıcaklık ile birlikte birçok kentte de kırmızı alarm verildi. Hal böyle iken de ülkemizde beklenen sıcaklıklar ile ilgili uzmanlar uyarı ve önlem tavsiyelerinde bulundu. İşte detaylar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

27 Tem 2022 - 11:18 - Yaşam

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ahududu Nedir? Faydaları Nelerdir? Ahududu Hangi Hastalığa İyi Gelir? mask
Ahududu Nedir? Faydaları Nelerdir? Ahududu Hangi Hastalığa İyi Gelir?
Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir? mask
Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir?
Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?  mask
Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli? 
Bu Belirtiler Varsa, Dikkat! İşte İnsülin Direncine Karşı 7 Kritik Kural! mask
Bu Belirtiler Varsa, Dikkat! İşte İnsülin Direncine Karşı 7 Kritik Kural!
İstenmeyen Tüylerden Kökten Kurtulacaksınız! Sadece 20 Dakika Uygulayacaksınız; Bir Ömür Rahat Olacaksınız! Sadece 3 Malzemeyle Hazırlanıyor! Hemen Deneyin… mask
İstenmeyen Tüylerden Kökten Kurtulacaksınız! Sadece 20 Dakika Uygulayacaksınız; Bir Ömür Rahat Olacaksınız! Sadece 3 Malzemeyle Hazırlanıyor! Hemen Deneyin…
Sadece 2 Gün İçinde Karnınız Yağları Eriyecek Dümdüz Olacak! Görenler “Sana Ne Oldu!” Diyecek! Bu Diyet Listesiyle Kilo Vermemeniz Mümkün Değil! mask
Sadece 2 Gün İçinde Karnınız Yağları Eriyecek Dümdüz Olacak! Görenler “Sana Ne Oldu!” Diyecek! Bu Diyet Listesiyle Kilo Vermemeniz Mümkün Değil!
Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye (Hiperhidrozis) Dikkat! Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir? mask
Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye (Hiperhidrozis) Dikkat! Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir?
Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli! Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi Edilir? mask
Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli! Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi Edilir?
Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Kilo Vermek ve Yağlarını Yakmak İsteyenler Dikkat! Yemeklerden Sadece 30 Dakika Önce Bunu Yediğinizde 1 Haftada… Deneyenler Şok Oluyor! mask
Kilo Vermek ve Yağlarını Yakmak İsteyenler Dikkat! Yemeklerden Sadece 30 Dakika Önce Bunu Yediğinizde 1 Haftada… Deneyenler Şok Oluyor!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü! Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü… mask
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü! Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü…
Migros Market’ten Çılgın Şarküteri İndirimi! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü! mask
Migros Market’ten Çılgın Şarküteri İndirimi! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!
Bakan Varank’tan Burs Müjdesi... mask
Bakan Varank’tan Burs Müjdesi...
Galatasaray’ın Yeni Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli? mask
Galatasaray’ın Yeni Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli?
Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir? mask
Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir?
Kerem Bürsin İspanya'ya Mı Yerleşiyor? Duyan Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp Gidiyor! O Gerçek Ortaya Çıktı! mask
Kerem Bürsin İspanya'ya Mı Yerleşiyor? Duyan Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp Gidiyor! O Gerçek Ortaya Çıktı!
Öğrencileri Sevindirecek Müjde! 1420 Lira SED Yardımı Yapılıyor! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Okuyan Tüm Öğrenciler Başvuru Yapabilir… mask
Öğrencileri Sevindirecek Müjde! 1420 Lira SED Yardımı Yapılıyor! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Okuyan Tüm Öğrenciler Başvuru Yapabilir…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri mask
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar… mask
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar…
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!” mask
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!”
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz... mask
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL