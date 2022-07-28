Dolar Mı? Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Doğru? En çok Hangisi Kazandırıyor? İşte Güncel Dolar ve Euro Kurları İle Birlikte Yatırım Tavsiyeleri 2022!

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur yükselmeleri ile birlikte akaryakıttan elektroniğe, altından gıdaya birçok alanda alışılmadık etiket fiyatları görülmekte. Alım gücünün azalması ile birlikte vatandaşlar zor durumlar yaşarken yatırımcılar ve kurlarla ilgilenenler de sıkıntılı günler geçirmekte. Türk Lirası’nın uluslararası piyasada değer kaybı sürerken küçük veya büyük yatırımcılar Türk Lirası’ndan çok dövize yönelmekte. Açıklanan faiz kararlarından da birebir olarak etkilenen Dolar ve Euro’da her gün bir sonraki adımında yaşanacak olanları belirsiz kılmakta. Vatandaşlar ise bu durum karşısında kararsız kalırken bizler de sizler için uzmanların tavsiyelerini derledik. İşte merak edilen yatırım tavsiyeleri.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…