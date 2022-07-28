Dolar Mı? Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Doğru? En çok Hangisi Kazandırıyor? İşte Güncel Dolar ve Euro Kurları İle Birlikte Yatırım Tavsiyeleri 2022!
Ülkemizde kur oranlarında özellikle Dolar ve Euro’da yaşanan ani değişimler nedeni ile hem yatırımcıların hem de borçluların veya Dolar/Euro üzerinden mesleklerini icra eden vatandaşların kafası son derece karışmış durumda. Bizler de sizler için güncel Dolar/ Euro kurlarını ve yatırım tavsiyelerini derledik. İşte detaylar…
Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur yükselmeleri ile birlikte akaryakıttan elektroniğe, altından gıdaya birçok alanda alışılmadık etiket fiyatları görülmekte. Alım gücünün azalması ile birlikte vatandaşlar zor durumlar yaşarken yatırımcılar ve kurlarla ilgilenenler de sıkıntılı günler geçirmekte. Türk Lirası’nın uluslararası piyasada değer kaybı sürerken küçük veya büyük yatırımcılar Türk Lirası’ndan çok dövize yönelmekte. Açıklanan faiz kararlarından da birebir olarak etkilenen Dolar ve Euro’da her gün bir sonraki adımında yaşanacak olanları belirsiz kılmakta. Vatandaşlar ise bu durum karşısında kararsız kalırken bizler de sizler için uzmanların tavsiyelerini derledik. İşte merak edilen yatırım tavsiyeleri.
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28 Tem 2022 - 16:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.