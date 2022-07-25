Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında; duruşuyla, tarzıyla çok beğenilen Ayşe Yüksel, 3. olarak sevenlerine veda etmişti. Survivor 2022 yılında ise Ayşe Yüksel, yine finale kadar kalmış ve 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra oldukça ilginç açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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