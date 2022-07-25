- 25 Tem 2022 - 17:12 G: 25 Tem 2022 - 17:17

Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Ayşe Yüksel, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! Minicik bir şort giyerek; sevgilisi olduğu iddia edilen Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’i delirteceğine dair yorumlar yapıldı! Nişanlısı Sergen Özen’in “Yapma, etme” dediği gündeme gelirken; Ayşe Yüksel’in ise fiziğini kanıtlayacak paylaşımlarda bulunması herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında; duruşuyla, tarzıyla çok beğenilen Ayşe Yüksel, 3. olarak sevenlerine veda etmişti. Survivor 2022 yılında ise Ayşe Yüksel, yine finale kadar kalmış ve 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra oldukça ilginç açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Tem 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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