- 25 Tem 2022 - 17:15 G: 25 Tem 2022 - 17:20

Sinan Akçıl’ın Boşandığı Eşi Bir İçim Su Oldu! “Boşanmak Sana Yaradı” Neon Bikinisiyle Yürekleri Hoplattıkça Hoplattı!

Bir süredir Nail Gönenli ile anlan Burcu Kıratlı, dedikodulara son noktayı çıktığı tatilden koydu. Tatilde muhabirler ile karşılaşan Burcu Kıratlı, aşk yaşamına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Öte yandan Burcu Kıratlı’dan yeni projelerine ilişkin de bir açıklama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile ilgili detaylar...

Bir süredir Nail Gönenli ile anlan Burcu Kıratlı, dedikodulara son noktayı çıktığı tatilden koydu. Tatilde muhabirler ile karşılaşan Burcu Kıratlı, aşk yaşamına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Öte yandan Burcu Kıratlı’dan yeni projelerine ilişkin de bir açıklama geldi. Peki, Burcu Kıratlı ile Nail Gönenli birlikte mi? Burcu Kıratlı’nın yeni projesi ne? İşte, detaylar…

25 Tem 2022 - 17:15 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ebru Gündeş’in Annesinden Karar Haber Gelmişti… Ölüm Sebebini Duyanlar Tüyleri Ürperdi! Apartman Yönetimi… mask
Ebru Gündeş’in Annesinden Karar Haber Gelmişti… Ölüm Sebebini Duyanlar Tüyleri Ürperdi! Apartman Yönetimi…
Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı…
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor! mask
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor!
En Yalın Haliyle '“O Yaz Bu Yaz”... mask
En Yalın Haliyle '“O Yaz Bu Yaz”...
Esra Erol’un Bikinisi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye… Tarzını, Havasını, Farkını Konuşturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!” mask
Esra Erol’un Bikinisi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye… Tarzını, Havasını, Farkını Konuşturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!”
Gülben Ergen Uşak'ta Keyifli Anlar Yaşattı... mask
Gülben Ergen Uşak'ta Keyifli Anlar Yaşattı...
Demet Özdemir’in İç Çamaşırsız Pozları Yine Olay Yarattı! “Sana Bakanın Ömrü Uzar; Oğuzhan Hiç Ölmeyecek!” Ateş Attı, Yaktı Yıktı… mask
Demet Özdemir’in İç Çamaşırsız Pozları Yine Olay Yarattı! “Sana Bakanın Ömrü Uzar; Oğuzhan Hiç Ölmeyecek!” Ateş Attı, Yaktı Yıktı…
Survivor Ayşe Yüksel’den Skandal Tuvalet İtirafı! Meğer O İsim Her Şeyi Görmüş… Öyle Şeyler Anlattı Ki, Akıl Beyin Yanıyor… mask
Survivor Ayşe Yüksel’den Skandal Tuvalet İtirafı! Meğer O İsim Her Şeyi Görmüş… Öyle Şeyler Anlattı Ki, Akıl Beyin Yanıyor…
Burak Özçivit’in Yemek İzdihamının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Rus Hayranlarıyla Aynı Masada Yemek Yemişti! Meğer… mask
Burak Özçivit’in Yemek İzdihamının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Rus Hayranlarıyla Aynı Masada Yemek Yemişti! Meğer…
İbrahim Tatlıses, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sahnede Oğluna Verdi Veriştirdi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sahnede Oğluna Verdi Veriştirdi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Ayşe’nin Minicik Şortuyla Masterchef Sergen’i Delirtecek! Nişanlısı “Yapma, Etme” Dedikçe… “Acun’dan Sonra Şaşırdın!” Alev Alev Yaktı…
Ebru Gündeş’in Annesinden Karar Haber Gelmişti… Ölüm Sebebini Duyanlar Tüyleri Ürperdi! Apartman Yönetimi… mask
Ebru Gündeş’in Annesinden Karar Haber Gelmişti… Ölüm Sebebini Duyanlar Tüyleri Ürperdi! Apartman Yönetimi…
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor! mask
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor!
Doktorlar Uyardı! Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir? mask
Doktorlar Uyardı! Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir?
Esra Erol’un Bikinisi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye… Tarzını, Havasını, Farkını Konuşturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!” mask
Esra Erol’un Bikinisi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye… Tarzını, Havasını, Farkını Konuşturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu! İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek? mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu! İhtiyaç Sahibi Kadınlara Her Ay 500 TL Yardım! Başvuru Koşulları Belirlendi! Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL