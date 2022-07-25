Sinan Akçıl’ın Boşandığı Eşi Bir İçim Su Oldu! “Boşanmak Sana Yaradı” Neon Bikinisiyle Yürekleri Hoplattıkça Hoplattı!
Bir süredir Nail Gönenli ile anlan Burcu Kıratlı, dedikodulara son noktayı çıktığı tatilden koydu. Tatilde muhabirler ile karşılaşan Burcu Kıratlı, aşk yaşamına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Öte yandan Burcu Kıratlı’dan yeni projelerine ilişkin de bir açıklama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile ilgili detaylar...
Bir süredir Nail Gönenli ile anlan Burcu Kıratlı, dedikodulara son noktayı çıktığı tatilden koydu. Tatilde muhabirler ile karşılaşan Burcu Kıratlı, aşk yaşamına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Öte yandan Burcu Kıratlı’dan yeni projelerine ilişkin de bir açıklama geldi. Peki, Burcu Kıratlı ile Nail Gönenli birlikte mi? Burcu Kıratlı’nın yeni projesi ne? İşte, detaylar…
25 Tem 2022 - 17:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.