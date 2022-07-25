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25 Tem 2022 - 17:15

Sinan Akçıl’ın Boşandığı Eşi Bir İçim Su Oldu! “Boşanmak Sana Yaradı” Neon Bikinisiyle Yürekleri Hoplattıkça Hoplattı!

Bir süredir Nail Gönenli ile anlan Burcu Kıratlı, dedikodulara son noktayı çıktığı tatilden koydu. Tatilde muhabirler ile karşılaşan Burcu Kıratlı, aşk yaşamına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Öte yandan Burcu Kıratlı’dan yeni projelerine ilişkin de bir açıklama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile ilgili detaylar...