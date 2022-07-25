- 25 Tem 2022 - 17:19 G: 25 Tem 2022 - 17:24

Bülent Ersoy Artık Bildiğini Gibi Değil! Son Halini Gören Hürrem Sanıyor! “Sülüman Görmesin!” Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Girdiği polemiklerden seslendirdiği şarkılara kadar sürekli olarak gündemde olmayı başaran müzik dünyası isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, bu kez bir tarz değişikliğine gitti. Yeni tarzı ile Hürrem Sultan’a benzetilen Diva lakaplı ünlü şarkıcıya meslektaşlarından destek de gecikmedi. İşte Bülent Ersoy ve paylaşımı ile ilgili detaylar...

Girdiği polemiklerden seslendirdiği şarkılara kadar sürekli olarak gündemde olmayı başaran müzik dünyası isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, bu kez bir tarz değişikliğine gitti. Yeni tarzı ile Hürrem Sultan’a benzetilen Diva lakaplı ünlü şarkıcıya meslektaşlarından destek de gecikmedi. Peki, Bülent Ersoy ne paylaştı? Bülent Ersoy nasıl bir tarz değişikliğine gitti? Bülent Ersoy, neden Hürrem Sultan’a benzetildi? İşte, detaylar…

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25 Tem 2022 - 17:19 - Magazin

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