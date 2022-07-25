- 25 Tem 2022 - 17:24 G: 25 Tem 2022 - 17:28

EYT İçin Son Dakika Kararı! Seçenek Sayısı Üçe Düşürüldü; Olanlar Oldu! Milyonlarca Emeklinin Eli Kulağındaydı…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için getirilmesi beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği tarihi açıklarken, oluşturulan çalışma grubu da EYT’nin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte milyonlarca emeklilik mağduru vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için getirilmesi beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği tarihi açıklarken, oluşturulan çalışma grubu da EYT’nin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT’nin kapsamı ne, kimler yararlanacak? EYT formülleri neler? İşte, detaylar…

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25 Tem 2022 - 17:24 - Gündem

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