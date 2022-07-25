EYT İçin Son Dakika Kararı! Seçenek Sayısı Üçe Düşürüldü; Olanlar Oldu! Milyonlarca Emeklinin Eli Kulağındaydı…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için getirilmesi beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği tarihi açıklarken, oluşturulan çalışma grubu da EYT’nin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte milyonlarca emeklilik mağduru vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için getirilmesi beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği tarihi açıklarken, oluşturulan çalışma grubu da EYT’nin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT’nin kapsamı ne, kimler yararlanacak? EYT formülleri neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Tem 2022 - 17:24 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.