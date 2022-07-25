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25 Tem 2022 - 22:13

Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, Demet Özdemir’i resmen parçalayıp attı! “Ben varken senin esamen bile okunmaz” diyen Hande Erçel, ortalığı adet kasıp kavurdu! Karşısında tek bir ismin bile duramadığı Hande Erçel, gündeme yine ilk sıradan girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…