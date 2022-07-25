Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor…
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, Demet Özdemir’i resmen parçalayıp attı! “Ben varken senin esamen bile okunmaz” diyen Hande Erçel, ortalığı adet kasıp kavurdu! Karşısında tek bir ismin bile duramadığı Hande Erçel, gündeme yine ilk sıradan girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde büyük bir artış yaşatan Hande Erçel, sosyal medyayı resmen sallamıştı. Dizide tanışıp sevgili olduğu Kerem Bürsin’le iddialara göre Hande Erçel, Demet Özdemir yüzünden ayrılmıştı. İddialara göre Kerem Bürsin, Demet Özdemir’le partner olunca; Hande Erçel resmen çıldırmıştı. Kerem Bürsin’e resti çeken Hande Erçel, ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Peki, Hande Erçel Demet Özdemir’e nasıl bir rest çekti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.