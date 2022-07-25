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25 Tem 2022 - 22:13

Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer…

Survivor yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı, sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu. Konuk olduğu programda Nisa Bölükbaşı için sert açıklamalar yapan Adem Kılıççı’nın sözlerini duyanlar ise “Artık Nisa’nın yüzü yerden kalkamaz” açıklamalarında bulundu! Sayıp sayıştıran Adem Kılıççı, tüm gerçekleri çarşaf çarşaf ortaya döktü! İşte merak edilen tüm detaylar…