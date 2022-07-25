- 25 Tem 2022 - 22:13

Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer…

Survivor yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı, sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu. Konuk olduğu programda Nisa Bölükbaşı için sert açıklamalar yapan Adem Kılıççı’nın sözlerini duyanlar ise “Artık Nisa’nın yüzü yerden kalkamaz” açıklamalarında bulundu! Sayıp sayıştıran Adem Kılıççı, tüm gerçekleri çarşaf çarşaf ortaya döktü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldırmak için final koltuğuna oturmuşlardı. Survivor’un 12 yıl sonra ilk kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca; Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı’nı anında takipten çıkmıştı. Tam da bu konu hakkında öyle açıklamalar yaptı ki…

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25 Tem 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer…

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