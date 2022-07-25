Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler?
Bölgesel incelme işlemi yaptırarak; 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Alişan’ın eşi Buse Varol, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen sert eleştirilere yanıtını veren Buse Varol’un sözlerini duyanlar ise şok içerisinde kaldı. Milyonlarca lira verip dal gibi kalan Alişan’ın biricik aşkı Buse Varol, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
İkinci çocuğunu kucağına aldıktan sonra buzla yağ kırdırma işlemleri yaptıran Buse Varol, sadece birkaç ay içerisinde bir deri bir kemik kalmıştı. Tüm vücudundan 50 santimden fazla incelen Buse Varol, son görüntüsüyle herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Verdiği kilolarla gündem olan güzel oyuncu Buse Varol’un vücudundaki fazlalıklar basına yayılınca yorum üzerine yorum geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.