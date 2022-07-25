Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler?

İkinci çocuğunu kucağına aldıktan sonra buzla yağ kırdırma işlemleri yaptıran Buse Varol, sadece birkaç ay içerisinde bir deri bir kemik kalmıştı. Tüm vücudundan 50 santimden fazla incelen Buse Varol, son görüntüsüyle herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Verdiği kilolarla gündem olan güzel oyuncu Buse Varol’un vücudundaki fazlalıklar basına yayılınca yorum üzerine yorum geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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