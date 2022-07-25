Defne Samyeli’nin Kızı Yine Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Göbeğine Kadar Açılan Mayosuyla Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Sofra Bezi Giymiş Gibi!”

En son olarak Kanal D ekranlarında yer alan; Burak Yörük ve İlayda Alişan ikilisinin başrol paylaştığı Seversin dizisinde yer alan Deren Talu hayranlarını heyecanlandırmıştı. Seversin dizisinde sadece bir bölüm yer alan Deren Talu, daha sonra herhangi bir projede yer almamıştı. Annesinden kaynaklı olarak oyuncu olma yolunda adım adım ilerleyen Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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