Defne Samyeli’nin Kızı Yine Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Göbeğine Kadar Açılan Mayosuyla Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Sofra Bezi Giymiş Gibi!”
Ünlü oyuncu Defne Samyeli’nin güzeller güzeli kızı Deren Tatlu, yine ortalığı yangın yerine çevirdi! Göbeğine kadar açılan bir mayo giyen Deren Talu’ya hayranları binlerce yorumda bulundu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Defne Samyeli’nin güzeller güzeli oyuncu kızı Deren Talu, tatil pozlarıyla akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Kanal D ekranlarında yer alan; Burak Yörük ve İlayda Alişan ikilisinin başrol paylaştığı Seversin dizisinde yer alan Deren Talu hayranlarını heyecanlandırmıştı. Seversin dizisinde sadece bir bölüm yer alan Deren Talu, daha sonra herhangi bir projede yer almamıştı. Annesinden kaynaklı olarak oyuncu olma yolunda adım adım ilerleyen Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.