- 25 Tem 2022 - 22:14

Defne Samyeli’nin Kızı Yine Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Göbeğine Kadar Açılan Mayosuyla Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Sofra Bezi Giymiş Gibi!”

Ünlü oyuncu Defne Samyeli’nin güzeller güzeli kızı Deren Tatlu, yine ortalığı yangın yerine çevirdi! Göbeğine kadar açılan bir mayo giyen Deren Talu’ya hayranları binlerce yorumda bulundu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Defne Samyeli’nin güzeller güzeli oyuncu kızı Deren Talu, tatil pozlarıyla akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Kanal D ekranlarında yer alan; Burak Yörük ve İlayda Alişan ikilisinin başrol paylaştığı Seversin dizisinde yer alan Deren Talu hayranlarını heyecanlandırmıştı. Seversin dizisinde sadece bir bölüm yer alan Deren Talu, daha sonra herhangi bir projede yer almamıştı. Annesinden kaynaklı olarak oyuncu olma yolunda adım adım ilerleyen Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Tem 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor… mask
Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor…
Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer… mask
Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yine Devrim Yarattı! “Altında Bir Şey Yok Sandık” Yırtık Pırtık Şortuyla Bacak Şov Yaptı! “Bitirdin Bizi Be!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yine Devrim Yarattı! “Altında Bir Şey Yok Sandık” Yırtık Pırtık Şortuyla Bacak Şov Yaptı! “Bitirdin Bizi Be!”
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun! mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun!
Sinan Akçıl’ın Boşandığı Eşi Bir İçim Su Oldu! “Boşanmak Sana Yaradı” Neon Bikinisiyle Yürekleri Hoplattıkça Hoplattı! mask
Sinan Akçıl’ın Boşandığı Eşi Bir İçim Su Oldu! “Boşanmak Sana Yaradı” Neon Bikinisiyle Yürekleri Hoplattıkça Hoplattı!
Bülent Ersoy Artık Bildiğini Gibi Değil! Son Halini Gören Hürrem Sanıyor! “Sülüman Görmesin!” Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Bülent Ersoy Artık Bildiğini Gibi Değil! Son Halini Gören Hürrem Sanıyor! “Sülüman Görmesin!” Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Fahriye Evcen Hastanelik Mi Oldu? Sosyal Medya O Görüntüleri Konuşuyor! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Yürekleri Sızladı! mask
Fahriye Evcen Hastanelik Mi Oldu? Sosyal Medya O Görüntüleri Konuşuyor! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Yürekleri Sızladı!
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor! mask
Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Milyonlarca Lira Verip Dal Gibi Kalmıştı, Gören Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler?
Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer… mask
Survivor Adem Sessizliğini Çok Fena Bir Biçimde Bozdu! Nisa Bölükbaşı’nın Yüzü Yerden Kalkamaz Hale Gelecek! Saydı Sayıştırdı; Meğer…
Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor… mask
Hande Erçel, Demet Özdemir’i Parçalayıp Attı! “Ben Varken Senin Esamen Bile Okunmaz” Dedi; Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karşısında Tek Bir İsim Bile Duramıyor…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun! mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minileri Çekti! “Rıfat Bu Halde Görmesin Seni!” Yorumlar Arka Arkaya; Tanıyıp, Bildiğiniz Meryem’i Unutun!
25 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL