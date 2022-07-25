Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! Hande Erçel’in Kardeşinin Geleceği Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı! All Star sezonunu kapatan Survivor yarışması, Survivor 2023 için bomba bir karar verdi! Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in bulunacağı iddia edilen Survivor yarışması için öyle bir şey açıklandı ki, gören duyan resmen “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor 2023 için verilen karar ne oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldırmak amaçlı finalde sevenlerinin desteğini beklemişlerdi. En çok SMS alan isimse Nisa Bölükbaşı olmuş ve kupayı havalara kaldırmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması ise sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi, Nisa Bölükbaşı’ndan kupanın alınması gerektiğini dile getirirken; kimiyse Nisa’nın hakkıyla şampiyon olduğunu dile getirmişti. Şimdiyse tüm format değişti…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.