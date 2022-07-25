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25 Tem 2022 - 22:14

Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! Hande Erçel’in Kardeşinin Geleceği Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı! All Star sezonunu kapatan Survivor yarışması, Survivor 2023 için bomba bir karar verdi! Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in bulunacağı iddia edilen Survivor yarışması için öyle bir şey açıklandı ki, gören duyan resmen “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor 2023 için verilen karar ne oldu?