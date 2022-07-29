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29 Tem 2022 - 16:56

Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri yasak aşk iddialarıyla duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal, gündeme öyle bir konuyla düştüler ki, gören duyan şok oldu! Mert Öcal’ı tek bir videoyla yerden yere vuran Sude Burcu, iade ziyaret yaparak; tüyleri ürpertti. Sözleriyle ortalığı karıştıran Sude Burcu, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…