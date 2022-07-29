Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri yasak aşk iddialarıyla duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal, gündeme öyle bir konuyla düştüler ki, gören duyan şok oldu! Mert Öcal’ı tek bir videoyla yerden yere vuran Sude Burcu, iade ziyaret yaparak; tüyleri ürpertti. Sözleriyle ortalığı karıştıran Sude Burcu, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Mert Öcal’ın aslında Makbule Şakalakoğlu’yla bir aşk yaşadığını duyuran Nisa Bölükbaşı, arkadaşının Sude Burcu’yla aldatılmamasına dayanamamıştı. Survivor yarışmasından sonra tüm bağlarını koparan Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı, Makbule Şakalakoğlu olayından sonra iyice birbirlerine girmişlerdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.