Demet Özdemir Yine Paraya Para Demiyor! Tek Bir Bez Parçası İçin Tam Tamına… “Oğuzhan Allah Yardımcın Olsun!” Neler Oluyor?

Şubat ayında Oğuzhan Koç’tan muhteşem bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisine “Evet” diyerek mutluğunu milyonlarla paylaşmıştı. Sevilen isim geçtiğimiz haftalarda ise Oğuzhan Koç’la aileler arasında bir isteme ve nişan töreni yapmıştı. İsteme ve düğün töreninde giydiği ayakkabının değerinin 10 bin lira çıkmasından sonra sosyal medya ayağa kalkmıştı ki, bu seferde başarılı oyuncunun tek bir bluz için verdiği para ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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