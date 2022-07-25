Demet Özdemir Yine Paraya Para Demiyor! Tek Bir Bez Parçası İçin Tam Tamına… “Oğuzhan Allah Yardımcın Olsun!” Neler Oluyor?
Yakın zamanda ekranlara Dünyayla Benim Aramda dizisiyle gelecek olan Demet Özdemir, yine paraya para demedi! Tüm servetini, “Bir bez parçası” olarak yorumlanan bluzuna yatıran Demet Özdemir’e tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi sevgilisi Oğuzhan Koç’a göndermede bulunarak; “Oğuzhan Allah yardımcın olsun” yorumlarında bulundu! Tek bir bluz için verdiği para ise…
Şubat ayında Oğuzhan Koç’tan muhteşem bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisine “Evet” diyerek mutluğunu milyonlarla paylaşmıştı. Sevilen isim geçtiğimiz haftalarda ise Oğuzhan Koç’la aileler arasında bir isteme ve nişan töreni yapmıştı. İsteme ve düğün töreninde giydiği ayakkabının değerinin 10 bin lira çıkmasından sonra sosyal medya ayağa kalkmıştı ki, bu seferde başarılı oyuncunun tek bir bluz için verdiği para ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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25 Tem 2022 - 22:27 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.