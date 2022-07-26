Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!

Geçtiğimiz günlerde hareketlilik yaşamaya başlayan altın, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Altındaki bu yükseliş, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Düğün sezonunun açılması ve yazın gelmesiyle birlikte altındaki dengeler değişmişti. Altının yılsonunda 1450 lira olacağı konuşulurken; güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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