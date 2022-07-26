- 26 Tem 2022 - 21:41

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!

Altın fiyatlarındaki yükseliş resmen durmak nedir bilmiyor! 1000 lira olmasına ramak kalan altın fiyatları, dolar ve Euro kurunun artış yaşamasıyla birlikte bir anda yükselmişti. ONS altının düşüşü altını etkilerken; son durum resmen yatırımcısının içini kan ağlattı. Altındaki yükselişin perde arkası ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde hareketlilik yaşamaya başlayan altın, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Altındaki bu yükseliş, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Düğün sezonunun açılması ve yazın gelmesiyle birlikte altındaki dengeler değişmişti. Altının yılsonunda 1450 lira olacağı konuşulurken; güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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26 Tem 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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