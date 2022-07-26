Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!
Altın fiyatlarındaki yükseliş resmen durmak nedir bilmiyor! 1000 lira olmasına ramak kalan altın fiyatları, dolar ve Euro kurunun artış yaşamasıyla birlikte bir anda yükselmişti. ONS altının düşüşü altını etkilerken; son durum resmen yatırımcısının içini kan ağlattı. Altındaki yükselişin perde arkası ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde hareketlilik yaşamaya başlayan altın, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Altındaki bu yükseliş, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Düğün sezonunun açılması ve yazın gelmesiyle birlikte altındaki dengeler değişmişti. Altının yılsonunda 1450 lira olacağı konuşulurken; güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.