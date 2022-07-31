Öğrencilere 1420 Lira SED Yardımı Müjdesi! Okuyan Herkes Alıyor... İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Okuyan Öğrencileri Başvuru Yapabilir…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir ödenen yardım türlerinden biri olan eğitim yardımları Şartlı Eğitim Yardımı (SED) başta olmak üzere pek çok kalemde verilebiliyor. Bu yıl bin 188 TL’den başlayan eğitim yardımları, öğrenci başına bin 420 TL’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Peki, SED 2022 ödemeleri ne kadar, kaç TL? SED’ten kimler yararlanabilir, kimler alabilir? SED başvuruları ne zaman, nereye yapılır? İşte, detaylar…

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