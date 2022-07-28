Öğrencileri 1420 Lira SED Yardımı Yapılıyor! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Okuyan Tüm Öğrenciler Başvuru Yapabilir…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir ödenen yardım türlerinden biri olan eğitim yardımları Şartlı Eğitim Yardımı (SED) başta olmak üzere pek çok kalemde verilebiliyor. Bu yıl bin 188 TL’den başlayan eğitim yardımları, öğrenci başına bin 420 TL’ye kadar ulaşmış bulunuyor. İşte öğrencileri rahatlatacak o yardımın detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir ödenen yardım türlerinden biri olan eğitim yardımları Şartlı Eğitim Yardımı (SED) başta olmak üzere pek çok kalemde verilebiliyor. Bu yıl bin 188 TL’den başlayan eğitim yardımları, öğrenci başına bin 420 TL’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Peki, SED 2022 ödemeleri ne kadar, kaç TL? SED’ten kimler yararlanabilir, kimler alabilir? SED başvuruları ne zaman, nereye yapılır? İşte, detaylar…
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28 Tem 2022 - 16:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.