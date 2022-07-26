- 26 Tem 2022 - 14:09

Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim geldi, Benzin İndirimi De Yolda! Akaryakıt İndirimleri Ne Kadar Olacak? Güncel 26 Temmuz 2022 İl İl Akaryakıt Fiyatları!

Araç sahibi olan vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Motorine bu gün itibari ile uygulanan indirim ile birlikte dizel araç sahipleri rahat bir nefes alırken benzine de indirim geleceği öğrenildi. İşte indirimler ile birlikte güncel 26 Temmuz 2022 illerdeki akaryakıt fiyatları...

Ülkemizde yükselen enflasyon ve kur fiyatları nedeni ile alışılmadık fiyatlara erişen alanlardan biri de akaryakıtlar oldu. Elektronikten altına, gıdadan enerjiye birçok alanda inanılmaz fiyat yükselişleri görülürken akaryakıt da bu listenin başlarında yer alıyor. Dünya geneli BRENT petrol fiyatları ve Dolardan anlık olarak etkilenen akaryakıtta hesaplama, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş olan ürünlerin ortalama fiyatları ve Dolar kurunun baz alınarak hesaplandığı rafinerilerde belirleniyor. Bununla birlikte yapılan yeni hesaplamalarda motorine indirim gelirken benzine de indirim gelmesi bekleniyor. Kişisel araçlardan toplu taşıma, seyahat, ulaşım ve ticari amaçla birçok alanda günde milyonlarca litre tüketilen akaryakıt fiyatları ise anlık değişimleri nedeni ile sürekli takip ediyor. Bizler de sizler için il il güncel zam ve akaryakıt listesini derledik. İşte güncel o liste.

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26 Tem 2022 - 14:09 - Gündem

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