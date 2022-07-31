Sigara Fiyatlarına Tam Tamına 4 TL Rekor ÜFE Zam Haberi! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 26 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Özellikle aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları ile rekora koşan sigara fiyatları, bu yıl son yılların en yüksek zammına aldı. İlk 6 aydan dört kere zamlanmış olan sigara fiyatlarının yanı sıra tütünün ÖTV matrahına getirilen yeni değerleme, fiyatların daha da artmasına neden oldu. İşte sigaraya gelen son zamla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Özellikle aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları ile rekora koşan sigara fiyatları, bu yıl son yılların en yüksek zammına aldı. İlk 6 aydan dört kere zamlanmış olan sigara fiyatlarının yanı sıra tütünün ÖTV matrahına getirilen yeni değerleme, fiyatların daha da artmasına neden oldu. Temmuz ayında gelen yüzde 10’luk zam ise, güncel sigara fiyatlarını ortaya çıkardı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? işte 26 Temmuz güncel sigara fiyatları…
31 Tem 2022 - 21:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.