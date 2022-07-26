İşyerine Gitmeye Son! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir?
Ekonomik problemlerin baş gösterdiği günümüzde özellikle ev hanımları başta olmak üzere evden kazanç elde edebilmenin yollarını araştırıyor. Evden yapılabilen birçok paketleme işi bulunurken de kına paketleme işi de bunlardan biri. Bizler de sizler için kına paketleme işi ve kazancı ile ilgili detayları araştırıp derledik. İşte merak edilenler…
Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı nedeni ile vatandaşlar alım gücünde önemli bir kayıp yaşarken gıdadan giyime, elektronikten akaryakıtta vatandaşların en çok kullanımında olan ürün ve araç gereçlerde oldukça yüksek etiket fiyatları görülmekte. Hükümet tarafından asgari, memur, emekli ve devlet tarafından özel durumları nedeniyle maaş bağlanan birçok vatandaşa bulunduğumuz Temmuz ayında zam getirilmişti. Ancak zamların yansıması ile de birçok ürüne de zam geldi ve alım gücü zorluğu yine devam etti. Bu nedenle de özellikle ev hanımları evlerinin ekonomisine katkıda bulunmak için evlerinden yapabilecekleri işleri araştırmaya başladı. İşte evde paketleme yaparak ayda binlerce lira kazanmanın yolu.
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26 Tem 2022 - 23:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.