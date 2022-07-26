İşyerine Gitmeye Son! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir?

Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı nedeni ile vatandaşlar alım gücünde önemli bir kayıp yaşarken gıdadan giyime, elektronikten akaryakıtta vatandaşların en çok kullanımında olan ürün ve araç gereçlerde oldukça yüksek etiket fiyatları görülmekte. Hükümet tarafından asgari, memur, emekli ve devlet tarafından özel durumları nedeniyle maaş bağlanan birçok vatandaşa bulunduğumuz Temmuz ayında zam getirilmişti. Ancak zamların yansıması ile de birçok ürüne de zam geldi ve alım gücü zorluğu yine devam etti. Bu nedenle de özellikle ev hanımları evlerinin ekonomisine katkıda bulunmak için evlerinden yapabilecekleri işleri araştırmaya başladı. İşte evde paketleme yaparak ayda binlerce lira kazanmanın yolu.

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