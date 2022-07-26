- 26 Tem 2022 - 13:27 G: 26 Tem 2022 - 13:37

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sadece 1 Hafta İçin… “Yazık Günah!” Tek Gecelik Otel Parası Bile İnanılır Gibi Değil! Tepkiler Arka Arkaya…

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un sadece 1 haftalık tatilinin ödemesi şok içerisinde bıraktı. “Yazık günah” yorumlarını alan Su Burcu Yazgı Coşkun’un tatil için kaldığı otelin tek gecelik parası bile inanılır gibi değil! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kardeşlerim dizisinde fakir bir ailenin çocuğuna hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakterine o kadar iyi hayat veriyor ki, gören duyan şok oluyor. Tek bir montu bile aylarca giyen Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun’un tatil için ödediği para ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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