İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!”
Youtube üzerinden yayınlanan “Haber Bahane” isimli program, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu ile uzun bir süredir seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı isimleri konuk eden programa bu hafta konuk olan isim ise, İlyas Salman oldu. İşte İlyas Salman'dan bomba açıklamaların detayları...
Youtube üzerinden yayınlanan “Haber Bahane” isimli program, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu ile uzun bir süredir seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı isimleri konuk eden programa bu hafta konuk olan isim ise, İlyas Salman oldu. Programda en acı günlerini anlatan İlyas Salman, ilk kez kardeşini nasıl kaybettiğini açıkladı. Peki, İlyas Salman kaç kardeş? İlyas Salman’ın kardeşi neden, nasıl öldü? İşte, detaylar…
26 Tem 2022 - 13:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.