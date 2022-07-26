İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!”

Youtube üzerinden yayınlanan “Haber Bahane” isimli program, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu ile uzun bir süredir seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı isimleri konuk eden programa bu hafta konuk olan isim ise, İlyas Salman oldu. Programda en acı günlerini anlatan İlyas Salman, ilk kez kardeşini nasıl kaybettiğini açıkladı. Peki, İlyas Salman kaç kardeş? İlyas Salman’ın kardeşi neden, nasıl öldü? İşte, detaylar…