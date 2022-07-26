Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
Düğün için geri sayıma geçmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, düğün hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç için aldığı iddia edilen saatin 1 milyon TL’lik değeri yankılarını hala sürdürürken, geçtiğimiz gün sahne alan Oğuzhan Koç, düğün hediyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Düğün için geri sayıma geçmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, düğün hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç için aldığı iddia edilen saatin 1 milyon TL’lik değeri yankılarını hala sürdürürken, geçtiğimiz gün sahne alan Oğuzhan Koç, düğün hediyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Oğuzhan Koç 1 milyon TL’lik düğün hediyesi için ne dedi? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e düğün hediyesi ne alacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Tem 2022 - 13:47 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.