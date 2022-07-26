Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…

Düğün için geri sayıma geçmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, düğün hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç için aldığı iddia edilen saatin 1 milyon TL’lik değeri yankılarını hala sürdürürken, geçtiğimiz gün sahne alan Oğuzhan Koç, düğün hediyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Oğuzhan Koç 1 milyon TL’lik düğün hediyesi için ne dedi? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e düğün hediyesi ne alacak? İşte, detaylar…

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