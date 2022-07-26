- 26 Tem 2022 - 13:51 G: 26 Tem 2022 - 13:57

Barış Arduç’un Kayınvalidesi Dudakları Isırttı! 8 Aylık Hamile Güpse Özay’ın Biricik Annesini Gören Şok İçerisinde Kalıyor! “Vay Be!”

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gupse Özay, kendi annesi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının ağzı resmen açık kaldı. O fotoğrafı görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, soluğu ise, yorumda aldı. İşte Barış Arduç ve kayınvalidesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gupse Özay, kendi annesi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının ağzı resmen açık kaldı. O fotoğrafı görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, soluğu ise, yorumda aldı. Peki, Gupse Özay’ın annesi Cahide Özay kimdir? Gupse Özay’ın annesi Cahide Özay mesleği ne? İşte, detaylar…

26 Tem 2022 - 13:51 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!” mask
İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!”
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sadece 1 Hafta İçin… “Yazık Günah!” Tek Gecelik Otel Parası Bile İnanılır Gibi Değil! Tepkiler Arka Arkaya… mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sadece 1 Hafta İçin… “Yazık Günah!” Tek Gecelik Otel Parası Bile İnanılır Gibi Değil! Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
Demet Özdemir’den 41 Bin Liralık Poz! “Her Şeyin Ortada” Transparan Bluzuyla Nefesleri Kesti; Dekoltelere Boğdu! Instagram, Twitter, Youtube… mask
Demet Özdemir’den 41 Bin Liralık Poz! “Her Şeyin Ortada” Transparan Bluzuyla Nefesleri Kesti; Dekoltelere Boğdu! Instagram, Twitter, Youtube…
Survivor Sema Önüne Gelene Sallıyor! Acun Medya ve Acun Ilıcalı’nın Hakkını Avucuna Koymuştu; Sıra O İsme Geldi! Açtı Ağzını Yumdu… mask
Survivor Sema Önüne Gelene Sallıyor! Acun Medya ve Acun Ilıcalı’nın Hakkını Avucuna Koymuştu; Sıra O İsme Geldi! Açtı Ağzını Yumdu…
Arka Sokaklar Mesut Yeniden Diziye Giriyor! Milyonlar Gittiğine İnanmıştı Ama Dönüş Bileti Alındı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Arka Sokaklar Mesut Yeniden Diziye Giriyor! Milyonlar Gittiğine İnanmıştı Ama Dönüş Bileti Alındı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Berkay’ın Güzel Eşi Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Şarkıcı Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 6 Yıldır… mask
Berkay’ın Güzel Eşi Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Şarkıcı Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 6 Yıldır…
Seda Sayan “Çıtır” Kocası İçin Paraya Kıydı! İkinci Düğün Hazırlıklarına Başladılar; 8. Kez “Evet” Diyecek! Oğluna İnat Olsun Diye… mask
Seda Sayan “Çıtır” Kocası İçin Paraya Kıydı! İkinci Düğün Hazırlıklarına Başladılar; 8. Kez “Evet” Diyecek! Oğluna İnat Olsun Diye…
Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Partneri Burak Can Bile Kendisini O Haliyle Tanıyamaz… mask
Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Partneri Burak Can Bile Kendisini O Haliyle Tanıyamaz…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!” mask
İlyas Salman’dan Bomba Açıklama! Gözyaşları Sel Olup Aktı; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Meğer 2,5 Aylıkken… “Yok Artık!”
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sadece 1 Hafta İçin… “Yazık Günah!” Tek Gecelik Otel Parası Bile İnanılır Gibi Değil! Tepkiler Arka Arkaya… mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sadece 1 Hafta İçin… “Yazık Günah!” Tek Gecelik Otel Parası Bile İnanılır Gibi Değil! Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınakaya’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Herkes En Büyüğün O Olduğunu Sanıyordu Ama…
İşyerine Gitmeye Son! Artık Evinizde Para Kazanmak Mümkün! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar… mask
İşyerine Gitmeye Son! Artık Evinizde Para Kazanmak Mümkün! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar…
Demir ve Çimento Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Bugün Demir ve Çimento Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Demir Ton Fiyatı ve Çimento Torba Fiyatları… mask
Demir ve Çimento Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Bugün Demir ve Çimento Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Demir Ton Fiyatı ve Çimento Torba Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL