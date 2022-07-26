Barış Arduç’un Kayınvalidesi Dudakları Isırttı! 8 Aylık Hamile Güpse Özay’ın Biricik Annesini Gören Şok İçerisinde Kalıyor! “Vay Be!”
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gupse Özay, kendi annesi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının ağzı resmen açık kaldı. O fotoğrafı görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, soluğu ise, yorumda aldı. İşte Barış Arduç ve kayınvalidesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gupse Özay, kendi annesi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının ağzı resmen açık kaldı. O fotoğrafı görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, soluğu ise, yorumda aldı. Peki, Gupse Özay’ın annesi Cahide Özay kimdir? Gupse Özay’ın annesi Cahide Özay mesleği ne? İşte, detaylar…
26 Tem 2022 - 13:51 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.