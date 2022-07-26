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26 Tem 2022 - 13:51

Barış Arduç’un Kayınvalidesi Dudakları Isırttı! 8 Aylık Hamile Güpse Özay’ın Biricik Annesini Gören Şok İçerisinde Kalıyor! “Vay Be!”

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gupse Özay, kendi annesi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının ağzı resmen açık kaldı. O fotoğrafı görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, soluğu ise, yorumda aldı. İşte Barış Arduç ve kayınvalidesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...