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26 Tem 2022 - 13:53

Survivor Adem’den Tansiyon Yükselten Acun Ilıcalı Açıklaması! Silip Atmıştı; Sebebini Açıkladı! “Acun Beni Çürütmeye Çalıştı!” Arkasında Durmayınca…

Survivor All Star yarışmasından 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı’ndan milyonların tansiyonunu yükseltecek bir Acun Ilıcalı açıklaması geldi! Silip atmış, geçmişlerini yok etmişti ki, sonunda neden böyle bir şey yaptığını açıkladı! “Acun abi beni çürütmeye çalıştı” açıklamasında bulunan Adem Kılıççı, Ilıcalı’nın kendi arasında durmadığını öyle açıklamalarda bulundu ki…