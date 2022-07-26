Survivor Adem’den Tansiyon Yükselten Acun Ilıcalı Açıklaması! Silip Atmıştı; Sebebini Açıkladı! “Acun Beni Çürütmeye Çalıştı!” Arkasında Durmayınca…
Survivor All Star yarışmasından 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı’ndan milyonların tansiyonunu yükseltecek bir Acun Ilıcalı açıklaması geldi! Silip atmış, geçmişlerini yok etmişti ki, sonunda neden böyle bir şey yaptığını açıkladı! “Acun abi beni çürütmeye çalıştı” açıklamasında bulunan Adem Kılıççı, Ilıcalı’nın kendi arasında durmadığını öyle açıklamalarda bulundu ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına tam tamına 3 kez katılan ve üçünde de finale kalmayı başaran Adem Kılıççı, bir kez kupayı kaldırmıştı. En son olarak katıldığı All Star yarışmasından 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’yı yarışmadan sonra silip atmıştı. Peki, Adem Kılıççı neden Acun Ilıcalı’yı sosyal medyadan çıkardı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.