- 26 Tem 2022 - 13:56 G: 26 Tem 2022 - 14:08

Serdar Ortaç Vazgeçti, Artık Bir Önemi Kalmadı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra…” Dedi ve…

Gerçekleştirdiği konserler ile on binleri coşturmaya devam eden pop müziğin değerli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Malatya’da sahne aldı. Malatya sahnesinde çok özel itiraflarda bulunan Serdar Ortaç hem eski eşini hem de eski sevgilisini kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o detaylar...

Gerçekleştirdiği konserler ile on binleri coşturmaya devam eden pop müziğin değerli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Malatya’da sahne aldı. Malatya sahnesinde çok özel itiraflarda bulunan Serdar Ortaç hem eski eşini hem de eski sevgilisini kızdıracak ifadeler kullandı. Serdar Ortaç’ın o açıklamaları, sosyal medyada ise, kısa süre içerisinde viral hale geldi. Peki, Serdar Ortaç ne dedi? Serdar Ortaç sahnede neyi itiraf etti? İşte, detaylar…

26 Tem 2022 - 13:56 - Magazin

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Serdar Ortaç Vazgeçti, Artık Bir Önemi Kalmadı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra…” Dedi ve… mask
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