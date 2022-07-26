Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti!

Bir süredir özellikle aşk yaşamındaki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Survivor Türkiye 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, kariyerinde yapacağı değişiklikler ile de sıkça gündeme geliyor. Bu kez ikisiyle de gündeme gelmeyen Ayşe Yüksel, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında kendisine sorulan bir soruya karşılık gerçekleştirdiği Survivor itirafı ile konuşulmaya başlandı. Bu itirafa Acun Medya’nın ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Survivor Ayşe Yüksel, yarışma ile ilgili ne itiraf etti? Survivor Ayşe Yüksel, adada yaşananları nasıl anlattı? İşte, detaylar…

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