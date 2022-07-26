Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti!
Bir süredir özellikle aşk yaşamındaki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Survivor Türkiye 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, kariyerinde yapacağı değişiklikler ile de sıkça gündeme geliyor. Bu kez ikisiyle de gündeme gelmeyen Ayşe Yüksel, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında kendisine sorulan bir soruya karşılık gerçekleştirdiği Survivor itirafı ile konuşulmaya başlandı. İşte Survivor Ayşe Yüksel ile ilgili merak edilen son gelişmeler...
Bir süredir özellikle aşk yaşamındaki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Survivor Türkiye 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, kariyerinde yapacağı değişiklikler ile de sıkça gündeme geliyor. Bu kez ikisiyle de gündeme gelmeyen Ayşe Yüksel, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında kendisine sorulan bir soruya karşılık gerçekleştirdiği Survivor itirafı ile konuşulmaya başlandı. Bu itirafa Acun Medya’nın ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Survivor Ayşe Yüksel, yarışma ile ilgili ne itiraf etti? Survivor Ayşe Yüksel, adada yaşananları nasıl anlattı? İşte, detaylar…
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26 Tem 2022 - 14:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.