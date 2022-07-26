Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya…
TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye’ye 2021 sezonunda katılan ve sezonu 4’üncü olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra fenomenleşen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün düğüne katılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbise seçimi ise, ağızları açık bıraktı. İşte Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve kıyafeti ile detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye’ye 2021 sezonunda katılan ve sezonu 4’üncü olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra fenomenleşen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün düğüne katılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbise seçimi ise, ağızları açık bıraktı. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesine gelen o yorumlar, görülmeye değerdi! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu, düğün için ne giydi? Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesi nasıldı? Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
26 Tem 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.