Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye’ye 2021 sezonunda katılan ve sezonu 4’üncü olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra fenomenleşen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün düğüne katılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbise seçimi ise, ağızları açık bıraktı. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesine gelen o yorumlar, görülmeye değerdi! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu, düğün için ne giydi? Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesi nasıldı? Aleyna Kalaycıoğlu’nun elbisesine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…