Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı!
Evlenmelerin ardından tatile doymayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin tatilde çekmiş olduğu bir video ortaya çıktı. Videoyu çeken Çağlar Ökten’e “Sen kimsin oğlum” sözleriyle seslenen Seda Sayan bir hayli dikkat çekerken; bu çıkışın nedenini de bir hayli merak edildi. İşte Seda Sayan'ın taze kocasına vermiş olduğu o tepkinin nedeni...
Evlenmelerin ardından tatile doymayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin tatilde çekmiş olduğu bir video ortaya çıktı. Videoyu çeken Çağlar Ökten’e “Sen kimsin oğlum” sözleriyle seslenen Seda Sayan bir hayli dikkat çekerken; bu çıkışın nedenini de bir hayli merak edildi. Videonun tamamının yayınlanmasının ardından ise, taze çiftin kavga edip etmedikleri ortaya çıktı. Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten kavga mı etti? Seda Sayan, Çağlar Ökten’e neden “Sen kimsin oğlum” diyerek seslendi? İşte, detaylar…
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26 Tem 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.