Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı!

Evlenmelerin ardından tatile doymayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin tatilde çekmiş olduğu bir video ortaya çıktı. Videoyu çeken Çağlar Ökten’e “Sen kimsin oğlum” sözleriyle seslenen Seda Sayan bir hayli dikkat çekerken; bu çıkışın nedenini de bir hayli merak edildi. Videonun tamamının yayınlanmasının ardından ise, taze çiftin kavga edip etmedikleri ortaya çıktı. Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten kavga mı etti? Seda Sayan, Çağlar Ökten’e neden “Sen kimsin oğlum” diyerek seslendi? İşte, detaylar…

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